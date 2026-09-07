Ayodhya News: सितंबर के अंत तक आएगी एसआईटी की रिपोर्ट

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जेल में बंद मुख्य आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव समेत अन्य आरोपियों से हुई पूछताछ में कुछ नए नाम सामने आए हैं। आरोपियों ने बताया है कि गणना कार्य में उनके अलावा कुछ और अन्य लोग भी शामिल थे, हालांकि उनकी चढ़ावा चोरी में भूमिका कितनी है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक, इनमें मंदिर के बाहर के कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनकी भूमिका चोरी की रकम को ठिकाने लगाने में मदद करने को लेकर जांच के दायरे में आई है। पुलिस और एसआईटी अब इन नामों का सत्यापन कर रही है। साक्ष्य की पुष्टि होने पर संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस देकर बुलाया जा सकता है।हालांकि, नए नाम सामने आने और उनकी भूमिका की पुष्टि को लेकर एसआईटी की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। जांच टीम यह भी देख रही है कि पुरानी व्यवस्था में कहां-कहां निगरानी की कमी थी। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि गिनती के दौरान रकम में गड़बड़ी किस स्तर पर हुई और इसमें कौन-कौन लोग सीधे या परोक्ष रूप से शामिल थे।