Ayodhya News: बंद मकान का ताला तोड़कर जेवर और नकदी चोरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मंगारी निवासी पूजा यादव 29 अगस्त की रात अपने भाई के घर राखी बांधने गई थीं। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घर में रखे जेवर व नकदी पार कर दी। वापस लौटने पर पूजा यादव को चोरी की जानकारी हुई। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।चौरे बाजार पुलिस चौकी प्रभारी बुद्धिमान सिंह ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है।