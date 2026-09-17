Ayodhya News: मामूली विवाद में तीन को पीटा

विज्ञापन



पुरानी अलीगढ़ पुलिस चौकी निवासी वंदना पत्नी राजेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे वह अपने घर के सामने मकान बनवाने के लिए ईंट उतरवा रही थीं। उनके पति राजेश कुमार उस समय कार्यालय गए थे। विज्ञापन

इसी दौरान पड़ोसी रिहान महेदी, चंदा महेदी, इरफान महेदी, नरगिस फातिमा और उनके साथ चार-पांच अन्य लोग वहां पहुंचे। सभी ने ईंट रखने से मना किया और गालीगलौज करने लगे। तहरीर के अनुसार, विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने वंदना, उनके पति राजेश कुमार और राकेश के साथ लाठी-डंडों से पिटाई की। राजेश के सिर में गंभीर चोट आईं हैं। वह मौके पर गिरकर बेहोश हो गए। वंदना की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुरानी अलीगढ़ पुलिस चौकी निवासी वंदना पत्नी राजेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 17 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे वह अपने घर के सामने मकान बनवाने के लिए ईंट उतरवा रही थीं। उनके पति राजेश कुमार उस समय कार्यालय गए थे।इसी दौरान पड़ोसी रिहान महेदी, चंदा महेदी, इरफान महेदी, नरगिस फातिमा और उनके साथ चार-पांच अन्य लोग वहां पहुंचे। सभी ने ईंट रखने से मना किया और गालीगलौज करने लगे। तहरीर के अनुसार, विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने वंदना, उनके पति राजेश कुमार और राकेश के साथ लाठी-डंडों से पिटाई की। राजेश के सिर में गंभीर चोट आईं हैं। वह मौके पर गिरकर बेहोश हो गए। वंदना की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

अयोध्या। कोतवाली नगर क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए ईंट उतरवाने को लेकर विवाद के बाद महिला समेत तीन लोगों की लाठी-डंडों से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस के लोगों ने ईंट रखने से मना करते हुए गाली दी और विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।