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स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर यात्री सुविधा केंद्र के पास मुख्य कार्यक्रम स्थल बनाया गया था। यहां बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर दिल्ली से होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल, प्लेटफॉर्म, प्रवेश और निकास द्वारों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। आरपीएफ और जीआरपी के साथ स्थानीय पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला। स्टेशन परिसर में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही बम निरोधक दस्ते और श्वान दल से भी जांच कराई गई।पांच रास्तों पर रोक, स्टेशन जाने के लिए बदला रास्तासुरक्षा व्यवस्था का असर शहर के यातायात पर भी दिखाई दिया। सुबह नौ बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक विद्याकुंड चौराहा से कनीगंज और रायगंज, कनीगंज तिराहे से रेलवे स्टेशन, जैन मंदिर तिराहे से कनीगंज-रायगंज, इकबाल अंसारी आवास तिराहे से अवध आगमन मार्ग और श्रीराम अस्पताल तिराहे से रेलवे स्टेशन की ओर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहा। इन मार्गों पर आने वाले वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से निकाला गया। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी बदले हुए मार्गों से होकर पहुंचना पड़ा। स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आरपीएफ के 200 और जीआरपी के 150 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए थे।