Ayodhya News: छठ की आस्था खींच लाई, अपनों के बीच मनाएंगे महापर्व

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14 वर्षों से निभा रहे छठ की परंपराअयोध्या के धर्मकांटा निवासी जयशंकर शुक्ला पिछले 14 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। वह वहां एक आईटी कंपनी में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हैं। व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच भी छठ पर जन्मभूमि लौटने की परंपरा उन्होंने कायम रखी है। इस बार भी वह पत्नी ज्योति के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। उनके लिए छठ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि परिवार और अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर है। जयशंकर का कहना है कि छठ मइया के आशीर्वाद से परिवार में खुशहाली है।छठ मइया की कृपा से पूरी हुई नौकरी की कामनाअयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित महर्षि आश्रम, रामघाट से जुड़ा श्रीवास्तव परिवार भी नौकरी के सिलसिले में घर से दूर है। स्वरीमा श्रीवास्तव गोरखपुर एम्स में हॉस्टल वार्डन हैं। उनके पति अविनाश कुमार श्रीवास्तव भी एम्स गोरखपुर से जुड़े हैं। नौकरी की व्यस्तताओं के बावजूद छठ पर परिवार का घर लौटना परंपरा के प्रति उनके जुड़ाव को दर्शाता है। स्वरीमा ने बताया कि वह 10 वर्षों से छठ पूजा कर रही हैं। छठ मइया की कृपा से नौकरी की कामना पूरी हुई। वह हर साल अयोध्या आकर परिवार के साथ छठ पर्व मनाती हैं।