Ayodhya News: 1.12 लाख बच्चों को भोजन संग मिला हलवा और उपमा
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sat, 14 Nov 2026 12:52 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को अब मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त पोषाहार भी मिल रहा है। शुक्रवार को जिले के 1791 परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.12 लाख बच्चों को सूजी का हलवा और उपमा परोसा गया। नगर क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय डायट में 62, पुलिस लाइन में 40 और पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय अंगूरीबाद लगभग 50 विद्यार्थियों सहित अन्य स्कूलों में मध्याह्न भोजन के साथ बच्चों को हलवा दिया गया।
सभी परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.56 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें लगभग 72 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं। बीएसए लालचंद्र ने बताया कि शासन की ओर से यह व्यवस्था नवंबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक संचालित की जानी है। इसके तहत कुल 14 सप्ताह तक प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। निर्धारित मेन्यू में सूजी से तैयार मीठा हलवा और नमकीन उपमा शामिल हैं।
तारुन में बच्चों को मिला हलवा और उपमा
तारुन के परिषदीय विद्यालयों में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के साथ अतिरिक्त पोषाहार भी वितरित किया गया। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय तारुन में 321 नामांकित बच्चों में 252 उपस्थित रहे। यहां तहरी के साथ हलवा परोसा गया। प्राथमिक विद्यालय पारा गरीबशाह में 94 में से 73 बच्चे उपस्थित रहे। यहां मध्याह्न भोजन के साथ उपमा दिया गया। कंपोजिट विद्यालय काकोली में 189 नामांकित बच्चों में 132 बच्चे मौजूद रहे। यहां बच्चों को हलवा वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सभी परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.56 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें लगभग 72 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं। बीएसए लालचंद्र ने बताया कि शासन की ओर से यह व्यवस्था नवंबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक संचालित की जानी है। इसके तहत कुल 14 सप्ताह तक प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। निर्धारित मेन्यू में सूजी से तैयार मीठा हलवा और नमकीन उपमा शामिल हैं।
विज्ञापन
तारुन में बच्चों को मिला हलवा और उपमा
तारुन के परिषदीय विद्यालयों में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के साथ अतिरिक्त पोषाहार भी वितरित किया गया। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय तारुन में 321 नामांकित बच्चों में 252 उपस्थित रहे। यहां तहरी के साथ हलवा परोसा गया। प्राथमिक विद्यालय पारा गरीबशाह में 94 में से 73 बच्चे उपस्थित रहे। यहां मध्याह्न भोजन के साथ उपमा दिया गया। कंपोजिट विद्यालय काकोली में 189 नामांकित बच्चों में 132 बच्चे मौजूद रहे। यहां बच्चों को हलवा वितरित किया गया।
विज्ञापन