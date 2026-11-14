Ayodhya News: 1.12 लाख बच्चों को भोजन संग मिला हलवा और उपमा

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सभी परिषदीय विद्यालयों में करीब 1.56 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इनमें लगभग 72 प्रतिशत बच्चे नियमित रूप से मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं। बीएसए लालचंद्र ने बताया कि शासन की ओर से यह व्यवस्था नवंबर से फरवरी के तीसरे सप्ताह तक संचालित की जानी है। इसके तहत कुल 14 सप्ताह तक प्रत्येक शुक्रवार को बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा। निर्धारित मेन्यू में सूजी से तैयार मीठा हलवा और नमकीन उपमा शामिल हैं।तारुन में बच्चों को मिला हलवा और उपमातारुन के परिषदीय विद्यालयों में शुक्रवार को मध्याह्न भोजन के साथ अतिरिक्त पोषाहार भी वितरित किया गया। पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय तारुन में 321 नामांकित बच्चों में 252 उपस्थित रहे। यहां तहरी के साथ हलवा परोसा गया। प्राथमिक विद्यालय पारा गरीबशाह में 94 में से 73 बच्चे उपस्थित रहे। यहां मध्याह्न भोजन के साथ उपमा दिया गया। कंपोजिट विद्यालय काकोली में 189 नामांकित बच्चों में 132 बच्चे मौजूद रहे। यहां बच्चों को हलवा वितरित किया गया।