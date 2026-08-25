Ayodhya News: घर से नाराज होकर किशोर लापता

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अयोध्या। पूराकलंदर थाना क्षेत्र के टोनिया गांव के काली पांडेय का पुरवा मजरे से 15 वर्षीय किशोर आयुष रावत 24 अगस्त की शाम करीब सात बजे घर से नाराज होकर बिना बताए लापता हो गया। पिता राजू रावत ने बताया कि काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारियों में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने भी तलाश की, मगर किशोर नहीं मिला। पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।