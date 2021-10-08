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मृतक की पहचान क्षेत्र के दिलासीगंज निवासी सत्येंद्र पांडेय (50) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सत्येंद्र पांडेय चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य में सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के पद पर तैनात थे। सोमवार रात करीब आठ बजे वह मोटरसाइकिल से निर्माण स्थल का निरीक्षण करने जा रहे थे।इसी दौरान पकरेला गांव के पास तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उन्हें राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। संवाद