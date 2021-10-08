विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने कहा कि हिंदू समाज गाय को माता मानता है और गो-सेवा के प्रति श्रद्धा भी रखता है, लेकिन विडंबना है कि एक बड़ा वर्ग गाय का दूध लेने के बाद उसे सड़कों पर छोड़ देता है। गोपाष्टमी पर सभी को ऐसा नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने साधु-संतों से अपने प्रवचनों के माध्यम से इस संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। इससे पहले श्रीराम वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य इंद्रदेव मिश्र, पुष्पदीप शुक्ला, गोपाल पांडेय और बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गौरी-गणेश स्थापना, कलश पूजन और गो-पूजन कराया। गो-सेवकों को सम्मानित किया गया।इस अवसर पर गोशाला उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद लल्लू सिंह, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, प्रबंधक पुरुषोत्तम नारायण सिंह, सह प्रबंधक विजय सिंह बंटी, कोषाध्यक्ष अजय रस्तोगी, उमेश पोरवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे।गोवंश की रक्षा के लिए हुआ भगवान राम और कृष्ण का अवतरण : दासमणिरामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने मंगलवार को गोपाष्टमी पर आयोजित गो-पूजन समारोह में कहा कि गोवंश की रक्षा के लिए ही धरती पर भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण का अवतरण हुआ। विश्व हिंदू परिषद के नेता शरद शर्मा ने गो-संरक्षण और संवर्धन के लिए भाजपा व उसके सहयोगियों की राज्य सरकारों की सराहना करते हुए केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने और गोहत्या के विरुद्ध प्रभावी कानून बनाने की मांग की। यहां पुनीत रामदास, संत जानकीदास, राजकुमार दास, रामजी शास्त्री, रामरक्षा दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे।