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ठगी के लिए फर्जी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे उन्हें असली बताकर विश्वास में लिया जा सके। साइबर क्राइम थाना प्रभारी मो. अरशद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

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अयोध्या। जालसाजों ने आगरा निवासी फूलचंद को झांसे में लेकर 17,91,372 रुपये की ठगी कर ली। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में उन्होंने बताया कि जालसाजों ने किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान बताकर उन्हें अपने झांसे में लिया और अलग-अलग तरीके से रकम हासिल कर ली।