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अयोध्या से बसपा नेता सुरेश यादव भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में पूर्व एमएलसी दिनेश चंद्रा, ओम प्रकाश पांडे, दिलीप कुमार विमल, प्रदीप भारती, सुजीत कुमार कोरी, रवि प्रकाश मौर्य, कृष्ण कुमार पासी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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अयोध्या। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद 20 नवंबर को सोहावल में जनसभा करेंगे। जनसभा की तैयारियों के लिए मंगलवार को बसपा के मंडलीय कार्यालय पर बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई।