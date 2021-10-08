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समारोह सहादतगंज स्थित महाराजा बिजली पासी के किले में आयोजित किया गया। लोगों ने गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आंबेडकर, वीरांगना ऊदा देवी और महाराजा बिजली पासी के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। मुख्य अतिथि डॉ. जितेंद्र प्रताप पासी ने कहा कि समाज को स्वाभिमान के लिए बाबा साहेब आंबेडकर के सांविधानिक मार्ग पर चलना होगा। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर 1857 को वीरांगना ऊदा देवी ने 36 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया था।पूर्व उपनिदेशक सेवायोजन रमाशंकर भारती ने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। परिषद अध्यक्ष राम अवध पासी ने संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी दी। पूर्व पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. जयकरण ने शिविर लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच भी की। कार्यक्रम में पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष उषा रावत, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, पूर्व विधायक गोरखनाथ और विधायक चंद्रभान भारती सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे।