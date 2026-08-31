Ayodhya News: 13 दिसंबर से होगा रामायण मेला, सीएम करेंगे उद्घाटन

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बैठक में जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य ने प्रस्ताव रखा कि समिति की अगली बैठक रामायण मेला समिति के अपने भवन में आयोजित की जाए। साथ ही नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करने का सुझाव दिया। महंत अवधेश दास ने कहा कि रामायण मेला प्रत्येक वर्ष नई ऊंचाइयों को छू रहा है।इस वर्ष प्रवचन सत्र को नया स्वरूप दिया जाएगा। इसकी रूपरेखा जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य की अध्यक्षता में तैयार की जाएगी। नागा राम लखन दास ने डॉ. भरत दास को समिति का सदस्य बनाए जाने का अनुरोध किया।कार्यक्रम संयोजक आशीष मिश्रा ने मेले के प्रचार-प्रसार के लिए निमंत्रण कार्ड आयोजन से एक माह पूर्व प्रकाशित कराने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी महंत अवधेश दास को दी गई।बैठक में महंत जन्मेजय शरण, जनार्दन उपाध्याय, कमलेश सिंह नंद कुमार मिश्रा (पेड़ा महाराज), प्रभात शर्मा, शरद पति त्रिपाठी, आलोक बंसल, श्रीनिवास शास्त्री, डॉ. सुनीता शास्त्री, सूर्य नारायण सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।