Ayodhya News: बारिश से कहीं मकान ढहा तो कहीं जलभराव
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 30 Aug 2026 11:49 PM IST
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बीकापुर/गौराघाट। तहसील क्षेत्र में रुक-रुककर हो रही बारिश से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में दुश्वारियां बढ़ गई हैं, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उमरनी पिपरी गांव में बारिश के दौरान एक मकान का कमरा ढह गया। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार के लोग कमरे में नहीं थे।
उमरनी पिपरी निवासी मोतीराम शर्मा के मकान का एक कमरा रविवार को ढह गया। मलबे में दबकर चारपाई, बिस्तर, बर्तन समेत गृहस्थी का अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रधान दयाराम वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। लगातार बारिश से सीएचसी, बीआरसी, तहसील परिसर और परिषदीय विद्यालयों में भी कीचड़ व जलभराव की समस्या है।
किसानों की मायूसी दूर, खिले चेहरे
गौराघाट में देर से हुई बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश से धान और गन्ने की फसल को फायदा पहुंच रहा है। किसान संजय निषाद ने बताया कि बारिश न होने से निजी साधनों से खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही थी। डीजल महंगा होने से लागत बढ़ गई थी। बारिश से अब सिंचाई का खर्च बचने की उम्मीद है।
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मंदिर मार्ग बना तालाब, श्रद्धालु परेशान
नन्सा बाजार स्थित काली माता मंदिर के सामने बारिश होते ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। शनिवार से हो रही बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और मंदिर की सीढ़ियां भी डूब गईं। बाजार निवासी ओमप्रकाश मोदनवाल ने बताया कि हर बारिश में यहां जलभराव की समस्या होती है। लंबे समय से जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।
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उमरनी पिपरी निवासी मोतीराम शर्मा के मकान का एक कमरा रविवार को ढह गया। मलबे में दबकर चारपाई, बिस्तर, बर्तन समेत गृहस्थी का अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। प्रधान दयाराम वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना तहसील प्रशासन को दे दी गई है। लगातार बारिश से सीएचसी, बीआरसी, तहसील परिसर और परिषदीय विद्यालयों में भी कीचड़ व जलभराव की समस्या है।
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किसानों की मायूसी दूर, खिले चेहरे
गौराघाट में देर से हुई बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है। कभी रिमझिम तो कभी झमाझम बारिश से धान और गन्ने की फसल को फायदा पहुंच रहा है। किसान संजय निषाद ने बताया कि बारिश न होने से निजी साधनों से खेतों की सिंचाई करनी पड़ रही थी। डीजल महंगा होने से लागत बढ़ गई थी। बारिश से अब सिंचाई का खर्च बचने की उम्मीद है।
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मंदिर मार्ग बना तालाब, श्रद्धालु परेशान
नन्सा बाजार स्थित काली माता मंदिर के सामने बारिश होते ही सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। शनिवार से हो रही बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया और मंदिर की सीढ़ियां भी डूब गईं। बाजार निवासी ओमप्रकाश मोदनवाल ने बताया कि हर बारिश में यहां जलभराव की समस्या होती है। लंबे समय से जलनिकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है।