Ayodhya News: चार करोड़ का चेक बाउंस, महिला को नोटिस भेजेगा बैंक

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बताया जा रहा है कि महिला श्रद्धालु ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कर्मियों की सुविधाओं के लिए चार करोड़ रुपये का चेक दिया था। महिला ने राम मंदिर के लिए भी 10 हजार का दान दिया था। महिला ने चार करोड़ रुपये कर्मियों की सुविधा पर खर्च किए जाने का लिखित आश्वासन मांगा था, लेकिन ट्रस्ट की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया।बैंकिंग प्रक्रिया के तहत चेक अनादरित होने पर बैंक की ओर से खाताधारक को इसकी सूचना दी जाती है। इसी क्रम में अब बैंक महिला को नोटिस भेजकर चेक जारी करने और खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगेगा। बड़ी राशि का चेक होने के कारण बैंक स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। वहीं, चेक बाउंस होने की स्थिति में आगे कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। फिलहाल इस मामले में बैंक की ओर से नोटिस भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से महिला से वार्ता कर समाधान का रास्ता भी निकाला जा रहा है।