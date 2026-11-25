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मधेश प्रदेश के सभामुख रामाशीष यादव के नेतृत्व में 51 सदस्यीय दल आएगा। इसमें जनकपुर के मेयर मनोज शाह, जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास वैष्णव समेत अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। दल में 10 महिलाएं माता सीता की सखियों के रूप में आएंगी। रामलला को सोने-चांदी के आभूषण, फूल, मेवा और अन्य उपहार भेंट किए जाएंगे। तिलक के बाद प्रतीकात्मक राम बरात जनकपुर के लिए रवाना होगी।विवाहोत्सव संयोजक राजेंद्र सिंह पंकज 28 नवंबर को केरल से लौटेंगे। इसके बाद तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। पहली बार रामसेवकपुरम में स्थापित श्रीसीताराम विवाह मूर्ति के समक्ष विवाह की रस्में होंगी।विवाह पंचमी पर 14 दिसंबर को दशरथ महल समेत 12 से अधिक मंदिरों से राम बरात निकलेगी। वर्ष 2024 में तिलकोत्सव की परंपरा शुरू हुई थी। अब हर दूसरे साल अयोध्या से जनकपुर राम बरात ले जाने की तैयारी है।