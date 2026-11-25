सरकार की योजनाओं का हम सबको फायदा मिल रहा है

रामकोट क्षेत्र में पूजा सामग्री और स्मृति चिह्न बेचने वाले व्यापारी अजय कुमार ने कहा कि पर्यटक और श्रद्धालु दोनों आए। मंदिर के अलावा सूर्यकुंड और गुप्तारघाट भी भरे रहे। व्यापार पहले से दोगुना-तिगुना हो गया। सड़कें चौड़ी हो गईं, लाइटिंग अच्छी है, पार्किंग की व्यवस्था है। सरकार की विकास योजनाओं का फायदा हम सबको मिल रहा है।

विकास कार्यों के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिली ऊर्जा

शहर के होटल, रेस्तरां, ऑटो-रिक्शा और स्थानीय दुकानदारों ने भी अच्छी कमाई की। प्रशासन ने मेले और परिक्रमा के दौरान विभिन्न विभागों के समन्वय से व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। योगी सरकार की दृष्टि में अयोध्या को विश्व स्तरीय तीर्थस्थल बनाने का प्रयास साफ दिख रहा है। विकास कार्यों के कारण न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिली है।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी

जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। पानी, शौचालय, चिकित्सा, सुरक्षा और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई। विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय से दीपोत्सव, परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा स्नान सहित सभी आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुए।