Ayodhya News: चार ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की होगी भर्ती

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भैरवपुर टिकरा, बोदहरी, भीखीसराय और पातुपुर ग्राम पंचायत में रिक्त चल रहे पंचायत सहायक के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी आवेदन संबंधित ग्राम पंचायत सचिवालय के अलावा विकासखंड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) कार्यालय में भी जमा कर सकते हैं।

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बीकापुर। विकासखंड की चार ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सहायक विकास अधिकारी पंचायत अरविंद कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर 21 से 23 सितंबर तक पंचायत सहायक के रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।