फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   D.El.Ed exam from tomorrow at 12 centres

Ayodhya News: कल से 12 केंद्रों पर डीएलएड की परीक्षा

Sun, 20 Sep 2026 12:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 20 Sep 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
D.El.Ed exam from tomorrow at 12 centres
अयोध्या। डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए जिले में 12 केंद्र बनाए गए हैं। 21 से 23 सितंबर तक होने वाली परीक्षा में 4816 प्रशिक्षु शामिल होंगे।
विज्ञापन

प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा तीन दिनों में आठ प्रश्नपत्रों के साथ होगी। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, एमएलएमएलआईसी, एमपीएलएल आदर्श इंटर कॉलेज, एसएसवी इंटर कॉलेज, बापू बालिका इंटर कॉलेज सहित आठ विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है।
विज्ञापन

इसके अलावा बीकापुर के भारती इंटर कॉलेज, सेवरा के बालदेव विद्यापीठ और गोसाईगंज के आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में भी परीक्षा होगी। डायट प्रभारी लालचंद्र ने बताया कि 21 सितंबर को बाल विकास और शिक्षण-अधिगम के सिद्धांत, 22 सितंबर को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन तथा 23 सितंबर को हिंदी, संस्कृत, उर्दू और कंप्यूटर के प्रश्नपत्र होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed