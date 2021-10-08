Ayodhya News: महंत राजू दास की कथित अभद्र टिप्पणी पर निषाद समाज में आक्रोश
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 28 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
अयोध्या। एक टीवी शो के दौरान निषाद समाज के प्रति कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। निषाद समाज के लोगों ने हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पर लाइव शो में निषाद समाज के कुंवर देव निषाद को गाली देने का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई।
मामले को लेकर बृहस्पतिवार को सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में निषाद समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंच पर समाज के व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे निषाद समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
प्रदर्शन के बाद तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शन में समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, संरक्षक नानक शरण, अमरजीत निषाद, अनिल कुमार निषाद, रिंकू निषाद समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
मामले को लेकर बृहस्पतिवार को सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में निषाद समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सार्वजनिक मंच पर समाज के व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिससे निषाद समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
विज्ञापन
प्रदर्शन के बाद तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। प्रदर्शन में समाज के अध्यक्ष संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, संरक्षक नानक शरण, अमरजीत निषाद, अनिल कुमार निषाद, रिंकू निषाद समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन