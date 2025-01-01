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Ayodhya News: रामलीला के कलाकारों और पदाधिकारियों को सीएम ने किया सम्मानित

Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Wed, 11 Nov 2026 12:12 AM IST
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CM honored the artists and office-bearers of the Ramlila.
पदा​धिकारियों को सम्मानित करते सीएम योगी।
अयोध्या। रामकथा पार्क में दीपोत्सव के बाद रात्रि में विभिन्न देशों और प्रदेशों की रामलीलाओं का मंचन किया गया। इसमें दक्षिण अफ्रीका, असम, हिमाचल प्रदेश और अयोध्या की रामलीला के साथ साहबगंज की रामलीला का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। कलाकारों ने रामकथा के विभिन्न प्रसंगों का मंचन कर दर्शकों को भावविभोर किया।
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रामलीला का मंचन देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय समिति रामलीला के जिला अध्यक्ष मनोज जायसवाल व रामलीला मंडलियों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान साहबगंज रामलीला के प्रभारी धीरज दुबे सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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