राम जन्मभूमि का संचालन धार्मिक विद्वानों को सौंपा जाए : अभिषेक दत्त

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अभिषेक दत्त ने कहा कि अयोध्या में किसानों की जमीनों का अधिग्रहण पुराने सर्किल रेट के आधार पर किया गया, जिससे उन्हें अपेक्षाकृत कम मुआवजा मिला। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीनें आजीविका का प्रमुख साधन थीं, उन्हें भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या में किसानों से कम कीमत पर जमीनें ली गईं और बाद में उन्हीं जमीनों को पूंजीपतियों और बड़े लोगों को महंगे दामों पर बेचने की प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने राम जन्मभूमि के सीईओ की भूमिका और उनके कथित बयानों को लेकर भी सवाल उठाए। कहा कि राम जन्मभूमि जैसे धार्मिक स्थल के संचालन में ऐसे व्यक्तियों की भूमिका पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, जिनकी धार्मिक आस्था, जिम्मेदारी और मंदिर की परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हो। मंदिर की व्यवस्था में धार्मिक विद्वानों, संतों और धर्माचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह, महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम, जिला प्रवक्ता शीतला पाठक, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, अनिल तिवारी, राम अवध पासी, उग्रसेन मिश्रा सहित अन्य मौजूद रहे।