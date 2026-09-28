Ayodhya News: मीरनघाट में दिखा तेंदुआ, लगाया पिंजरा
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 28 Sep 2026 01:25 AM IST
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अयोध्या। सैन्य क्षेत्र के मीरनघाट स्थित इटीआर रेंज में तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में दहशत बढ़ गई है। शनिवार रात तेंदुआ आबादी के पास एक दीवार पर बैठा दिखाई दिया। इसका वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग की टीम ने मौका का निरीक्षण किया।
तेंदुए को पकड़ने के लिए यहां पिंजरा लगाया गया। तेंदुआ जिस स्थान पर दिखाई दिया, उसके सामने लोग रहते हैं। वन क्षेत्राधिकारी सदर क्षेत्र रत्नेंद्र त्रिगुणायत ने बताया कि वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधि पर नजर रख रही है। पिंजरा लगाने के साथ लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)
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तेंदुए को पकड़ने के लिए यहां पिंजरा लगाया गया। तेंदुआ जिस स्थान पर दिखाई दिया, उसके सामने लोग रहते हैं। वन क्षेत्राधिकारी सदर क्षेत्र रत्नेंद्र त्रिगुणायत ने बताया कि वन विभाग की टीम तेंदुए की गतिविधि पर नजर रख रही है। पिंजरा लगाने के साथ लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। (संवाद)
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