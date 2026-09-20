Ayodhya News: कहीं पांच साल में उखड़ गई सड़क तो कहीं धंस गया रास्ता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शंकरगढ़ में 1.8 किमी सड़क की सतह उखड़ीशंकरगढ़ बाजार से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को जोड़ने वाली करीब 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क की पूरी सतह उखड़ चुकी है। जगह-जगह बड़े गड्ढे हैं। बारिश में इनमें पानी भर जाने से गड्ढों की गहराई का अंदाजा नहीं लगता। पैदल राहगीरों को पानी से बचकर निकलना पड़ता है और कई बार उनके कपड़े तक खराब हो जाते हैं। करीब 1500 लोग रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सड़क करीब पांच साल पहले बनी थी, लेकिन मरम्मत नहीं होने से अब जर्जर हो चुकी है।ऋषि टोला में 25 जगह खुला नालाजीआईसी स्कूल से फतेहगंज और चौक बाजार को जोड़ने वाले करीब 500 मीटर लंबे ऋषि टोला मार्ग पर करीब 25 स्थानों पर नाला खुला है। कई जगह पटिया टूट गई हैं और कुछ स्थानों पर गायब हैं। नाला सिल्ट और गंदगी से पटा होने के कारण पानी की निकासी भी प्रभावित है। बारिश में पूरा रास्ता जलमग्न हो जाता है। स्थानीय निवासी आकाश जायसवाल ने बताया कि नगर निगम में कई बार शिकायत के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई। कुछ दिन पहले एक बच्चा भी नाले में गिर गया था, जिसे किसी तरह बाहर निकाला गया।वजीरगंज जप्ती-मेवातीपुरा मार्ग पर पांच साल से परेशानीकरीब पांच साल से बदहाल वजीरगंज जप्ती से मेवातीपुरा होते हुए 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को जोड़ने वाली करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं। नाली चोक होने से कई हिस्सों में जलभराव है। स्थानीय निवासी रमेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कई लोग पानी में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। नाली पूरी तरह चोक है। दीपक सिंह ने बताया कि नौ जून 2025 को इस मार्ग पर सीवर डालने का काम शुरू हुआ था। इसके बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। करीब तीन स्कूलों के बच्चे इसी रास्ते से रोज आते-जाते हैं।अश्विनीपुरम में धंसती सड़क पर सुरक्षा भी नहींअश्विनीपुरम कॉलोनी का मुख्य मार्ग करीब एक साल पहले टूटना शुरू हुआ था। सड़क को सीवर डालने के लिए खोदा गया था, लेकिन बाद में इसकी ठीक से मरम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, टूटे हिस्से पर एक टूटी पानी की टंकी रखकर रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मरम्मत नहीं हुई। अब सड़क का धंसा हिस्सा और आगे तक फैल गया है। धंसी सड़क के आसपास कोई सुरक्षा घेरा या चेतावनी संकेत भी नहीं है। दिन में लोग किसी तरह देखकर निकल जाते हैं, लेकिन रात में खतरा बढ़ जाता है।16 किमी सड़क को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्यनगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि करीब 16 किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। चयनित मार्गों पर प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जा रहा है। सड़क की स्थिति के अनुसार कहीं गड्ढों की मरम्मत तो कहीं नवीनीकरण कराया जाएगा।