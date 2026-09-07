Ayodhya News: एक समय ही भोजन कर रहे बाढ़ पीड़ित

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शुजागंज क्षेत्र में सरयू का पानी पटरंगा माझा, कैथी मांझा और मरौचा माझा समेत कई गांवों में घुस गया है। पानी बढ़ने के साथ ग्रामीण अपनी गृहस्थी समेटकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में जुटे हैं। प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के कारण रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जुटाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अब एक समय का ही भोजन मिल पा रहा है।पटरंगा माझा निवासी दुधाई और ननकू ने बताया कि गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने के बावजूद अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। कैथी माझा के ग्रामीणों ने बताया कि घरों में पानी भर जाने से परिवार के सदस्यों के साथ घरेलू सामान और पशुओं को सुरक्षित रखने की चिंता बनी हुई है।चारे का भी खड़ा हुआ संकटबाढ़ का असर किसानों और पशुपालकों पर भी पड़ रहा है। खेतों और आसपास के इलाकों में पानी भरने से हरा चारा जुटाना मुश्किल हो गया है। पशुपालकों को आशंका है कि यदि नदी का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो पशुओं के लिए चारे का संकट और गंभीर हो जाएगा। कई ग्रामीणों के सामने अपने पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की चुनौती भी बनी हुई है। महगू का पुरवा, सराय नासिर, मुजेहना, कैथी और अब्बूपुर समेत अन्य गांव भी जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। गांवों तक पहुंचने वाले रास्तों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित है। इससे छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने में परेशानी हो रही है। अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को भी जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है।लगातार निगरानी के निर्देशएसडीएम विनोद गुप्ता ने बताया कि क्षेत्र के सभी लेखपालों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकियों पर तैनात कर्मचारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जलस्तर में और बढ़ोतरी होने पर प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।