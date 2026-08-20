Ayodhya News: बाइक की चपेट से बुजुर्ग घायल, मेडिकल कॉलेज रेफर

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घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन पहुंचाया गया। वहां डॉ. सुशील प्रकाश यादव और फार्मासिस्ट सीपी वर्मा ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। (संवाद) विज्ञापन

घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारुन पहुंचाया गया। वहां डॉ. सुशील प्रकाश यादव और फार्मासिस्ट सीपी वर्मा ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। (संवाद)

तारुन। पछियाना गांव के अच्छेलाल कनौजिया (65) बृहस्पतिवार को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। वे बीकापुर मोड़ के पास बाइक की चपेट में आ गए। बताया जा रहा कि अच्छेलाल सब्जी खरीदने बाजार जा रहे थे। सड़क पार करते समय हादसे का शिकार हुए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे सड़क पर गिरकर बेहोश हो गए।