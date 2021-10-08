Ayodhya News: विकास भवन में महिलाओं ने संभाला सखी कैफे
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 21 Aug 2026 12:15 AM IST
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अयोध्या। विकास भवन में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं ने बृहस्पतिवार को सखी कैफे का संचालन संभाल लिया। मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की 14 महिलाएं अब कारोबार के जरिये अपने हुनर को बाजार से जोड़कर आमदनी बढ़ाएंगी।
कैफे में चाय, नमकीन, समोसा और आलू टिक्की समेत अन्य नाश्ते उपलब्ध होंगे। जॉइंट मजिस्ट्रेट आदित्य अग्रवाल, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश यादव और उपायुक्त रोजगार सरिता गुप्ता ने समूह की महिलाओं के सहयोग से कैफे का शुभारंभ किया। समूह को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के तहत 1.15 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी पूंजी से महिलाओं ने कैफे का कारोबार शुरू किया है। सखी कैफे को प्रेरणा कैंटीन के रूप में भी विकसित किया गया है।
यहां तैयार होने वाले नाश्ते में स्वच्छता और गुणवत्ता को पर ध्यान दिया जाएगा। समूह की सदस्य कंचन सिंह ने कहा कि यह पहल महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर देती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने कौशल के जरिये अब सीधे बाजार से जुड़ सकेंगी।
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जिला मिशन प्रबंधक सरिता वर्मा ने बताया कि ऐसी कैंटीनों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ स्थानीय स्तर पर स्वच्छ और किफायती भोजन की सुविधा भी मिलेगी। आने वाले समय में जिले के विभिन्न स्थानों पर ऐसी और कैंटीन खोलने की योजना है।
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कैफे में चाय, नमकीन, समोसा और आलू टिक्की समेत अन्य नाश्ते उपलब्ध होंगे। जॉइंट मजिस्ट्रेट आदित्य अग्रवाल, जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश यादव और उपायुक्त रोजगार सरिता गुप्ता ने समूह की महिलाओं के सहयोग से कैफे का शुभारंभ किया। समूह को सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के तहत 1.15 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसी पूंजी से महिलाओं ने कैफे का कारोबार शुरू किया है। सखी कैफे को प्रेरणा कैंटीन के रूप में भी विकसित किया गया है।
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यहां तैयार होने वाले नाश्ते में स्वच्छता और गुणवत्ता को पर ध्यान दिया जाएगा। समूह की सदस्य कंचन सिंह ने कहा कि यह पहल महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर देती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने कौशल के जरिये अब सीधे बाजार से जुड़ सकेंगी।
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जिला मिशन प्रबंधक सरिता वर्मा ने बताया कि ऐसी कैंटीनों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ स्थानीय स्तर पर स्वच्छ और किफायती भोजन की सुविधा भी मिलेगी। आने वाले समय में जिले के विभिन्न स्थानों पर ऐसी और कैंटीन खोलने की योजना है।