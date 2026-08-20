Ayodhya News: अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज हुए डीएम, मांगा स्पष्टीकरण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राज्य कर विभाग की प्रगति संतोषजनक पाई गई, जबकि स्टांप एवं पंजीयन विभाग को डी श्रेणी में सुधार के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को दर्शन नगर और रुदौली क्षेत्रों में कर वसूली सुधारने को कहा गया। नगर निगम की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग ए श्रेणी में शत प्रतिशत अंकों के साथ संतोषजनक रही। वन विभाग को राजस्व प्रगति बढ़ाने और अवैध आरा मशीनों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश मिले।सिंचाई, परिवहन, जिला कृषि अधिकारी और ड्रग इंस्पेक्टर की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण मांगा। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने और नमूना संग्रह करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में निरंतर सुधार लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने का निर्देश दिया।