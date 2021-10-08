Ayodhya News: राज्य स्तरीय महिला हॉकी में अयोध्या की एकतरफा जीत

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उद्घाटन के बाद खेले गए हॉकी मुकाबले में मेजबान अयोध्या मंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चित्रकूट मंडल को 13-0 से करारी शिकस्त दी। अयोध्या की ओर से विभा ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पांच गोल दागे। एकतरफा मुकाबले में अयोध्या ने शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा।दूसरे मुकाबले में कानपुर मंडल ने बस्ती को 8-0 से हराया। कानपुर की अंशी ने तीन गोल किए। प्रयागराज ने मिर्जापुर को 5-1 से पराजित किया। प्रयागराज की वर्तिका और प्रिंसी ने दो-दो गोल किए। अलीगढ़ ने देवीपाटन को 8-0 से हराया, जबकि वाराणसी ने बरेली को 13-0 से शिकस्त दी। वाराणसी की अनुष्का ने तीन गोल किए। मेरठ ने आगरा को 3-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।लॉन टेनिस के मुकाबलों में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लखनऊ की रमींद्र दीप कौर ने प्रयागराज की तान्या कुमारी को 3-1 से हराया। अयोध्या की अनुष्का मिश्रा ने देवीपाटन की कोमल को 3-0 से मात दी। गोरखपुर की मानसी सिंह ने देवीपाटन की बीना तिवारी को 3-0 से हराया। प्रयागराज की आयुषी सोनकर ने चित्रकूट की नैन्सी को 3-0 से शिकस्त दी।वाराणसी की समरागी ने अपनी ही मंडल की विशाखा द्विवेदी को 3-2 से हराया। मेरठ की सोनम ने देवीपाटन की पूनम को 3-2 से पराजित किया। देवीपाटन की अंशिका कनौजिया ने अयोध्या की श्रेया शुक्ला को 3-0 से हराया। प्रयागराज की अनन्या सिंह ने मेरठ की सोनिया सैनी को 3-0 से हराया, जबकि अलीगढ़ की सोनाक्षी ने लखनऊ की बनीषा को 3-1 से पराजित किया। प्रयागराज की स्वाती वर्धन ने गोरखपुर की मैथिली रुगंता को 3-0 से हराया।उद्घाटन अवसर पर क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अनिमेष सक्सेना, क्रीड़ाधिकारी श्रावस्ती बृजेश सोनी, प्रशिक्षक, निर्णायक और खेल विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।