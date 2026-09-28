Ayodhya News: बैडमिंटन में दिव्यांश ने जीते दो स्वर्ण पदक
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 28 Sep 2026 01:26 AM IST
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अयोध्या। राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र दिव्यांश सिंह ने बरेली में आयोजित प्रदेशीय विद्यालयीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए दो स्वर्ण पदक जीते। अंडर-17 बालक वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में उन्होंने प्रदेश के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी प्रखर तिवारी को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रखर राष्ट्रीय स्तर पर अंडर-17 वर्ग में छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं।
टीम स्पर्धा में भी दिव्यांश ने अयोध्या मंडल की टीम के साथ शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने अंडर-17 बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कौशलपुरी निवासी दिव्यांश की उपलब्धि पर प्रधानाचार्य ओंकारनाथ पाल, जनपदीय क्रीड़ा सचिव अभिषेक सिंह, मंडलीय क्रीड़ा सचिव धर्मेंद्र सिंह और टीम मैनेजर परमेंद्र सिंह ने बधाई दी। जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी ने भी खुशी जताई।
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टीम स्पर्धा में भी दिव्यांश ने अयोध्या मंडल की टीम के साथ शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने अंडर-17 बालक वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कौशलपुरी निवासी दिव्यांश की उपलब्धि पर प्रधानाचार्य ओंकारनाथ पाल, जनपदीय क्रीड़ा सचिव अभिषेक सिंह, मंडलीय क्रीड़ा सचिव धर्मेंद्र सिंह और टीम मैनेजर परमेंद्र सिंह ने बधाई दी। जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी ने भी खुशी जताई।
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