Ayodhya News: भरभराकर गिरी पीडब्ल्यूडी की जर्जर दीवार, मलबे में दबकर मैकेनिक की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रविंद्र को अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मृतक के पड़ोसी शशांक सिंह के मुताबिक, रविंद्र बाइक की मरम्मत का काम करते थे। सुबह वह पीडब्ल्यूडी कार्यालय की दीवार के पास मौजूद थे। इसी दौरान अचानक जर्जर दीवार ढह गई और वह उसके मलबे में दब गए। नगर कोतवाल मनोज शर्मा ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरवाया जा रहा है। अचानक हुए इस हादसे ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय की जर्जर दीवारों और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।100 साल पुरानी थी दीवारपीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता एसबी सिंह ने बताया कि ढही दीवार करीब 100 साल पुरानी थी। यह प्रांतीय खंड कार्यालय परिसर में बने स्टोर रूम की बाउंड्रीवॉल का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार के आसपास पानी भर गया था, जिससे दीवार कमजोर होकर गिर गई।पहले भी हो चुके हैं हादसेअयोध्या में जर्जर ढांचों के गिरने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। अक्तूबर 2025 में बीकापुर क्षेत्र में जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत और दो लोग घायल हुए थे। इसके कुछ समय बाद तेंदुआमाफी इलाके में पुराना मकान ढहने से एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे।