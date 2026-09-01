Ayodhya News: चढ़ावा चोरी के बाद संतों की नाराजगी पर संवाद

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अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना के बाद मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मंडल के सदस्य दिनेश चंद्र ने मंगलवार को बैठक की। घटना के बाद संत समाज में उठी चिंताओं और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में चर्चा हुई।चढ़ावा चोरी की घटना ने मंदिर की निगरानी, सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कुछ संतों ने सार्वजनिक तौर पर मंदिर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए चिंता जताई थी। ऐसे समय में दिनेश चंद्र का उन्हीं संतों के साथ बैठक करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।हालांकि बैठक में हुई बातचीत का कोई आधिकारिक ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन इसे संत समाज की नाराजगी के बीच संवाद कायम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मुलाकात के जरिए यह संदेश भी गया कि मंदिर से जुड़े संवेदनशील मामलों में संतों की आपत्तियों और सुझावों को सुना जा रहा है।बैठक में देवेशाचार्य, महंत सीताराम दास, वरुण दास और आचार्य नारायण मिश्रा मौजूद रहे। चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर जांच और कार्रवाई जारी रहने के बीच हुई इस बैठक से मंदिर की व्यवस्था को लेकर आगे की रणनीति और संत समाज के साथ समन्वय को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।