दीपोत्सव 2026: गृहमंत्री अमित शाह के आने पर संशय, अयोध्या में इस बार उपराष्ट्रपति करेंगे रामलला का राजतिलक

रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान इस बार त्रेतायुगीन परंपरा का नया दृश्य देखने को मिलेगा। सात नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव में उप राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन महर्षि वशिष्ठ की भूमिका में भगवान श्रीराम का राजतिलक करेंगे। हालांकि, आयोजन में गृहमंत्री अमित शाह के आने पर संशय बना हुआ है। रामलला का राजतिलक करने की परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निभाते रहे हैं, लेकिन इस बार उप राष्ट्रपति राम और माता सीता का राजतिलक कर उनकी आरती उतारेंगे।

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आयोजन को त्रेतायुगीन स्वरूप देने के लिए पुष्पक विमान के प्रतीक हेलीकॉप्टर से भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के स्वरूपों को लाने की तैयारी है। दीपोत्सव की भव्यता राम की पैड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी अयोध्या दीपों और रोशनी से जगमगाएगी। राम की पैड़ी के आसपास के भवनों को एक रंग में सजाया जा रहा है। बिजली के खंभों, पुलों, गलियों, मोहल्लों, चौराहों, घाटों और मठ-मंदिरों पर विद्युत सजावट की जा रही है।शहर के एक पार्क में भव्य रामदरबार आकार ले रहा है। यहां प्रभु श्रीराम माता सीता, अनुजों और हनुमानजी के साथ विराजेंगे। रामदरबार के सामने अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उप राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत विशिष्ट अतिथियों और संत-धर्माचार्यों के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।दीपोत्सव की सबसे आकर्षक झलक सरयू तट पर दिखाई देगी। यहां उप राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन 5100 बातियों से महाआरती करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। आरती के लिए 30 गुणे 20 वर्गफीट का मंच तैयार किया जा रहा है। सरयू की लहरों पर दीपों का प्रतिबिंब और आसमान में आतिशबाजी की रंगीन छटा दीपोत्सव की भव्यता बढ़ाएगी। इस दौरान 2147 अर्चकों और बटुकों की ओर से सरयू की महाआरती की जाएगी।