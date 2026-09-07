Ayodhya News: 10 लेखपालों और एक राजस्व निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में बदलाव

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जारी आदेश के अनुसार लेखपाल सर्वेश नाथ गुप्ता को जमुवा से पालपुर तथा सुरेश चंद्र यादव को उधुई से रामपुर गौहनियां भेजा गया है। धीरेंद्र प्रताप यादव को रनापुर और नवागत रामकृष्ण मौर्य को जमुवा का प्रभार सौंपा गया है।इसके अलावा कई लेखपालों को अतिरिक्त हलकों की जिम्मेदारी दी गई है। रामवृक्ष मौर्य को घूरेहटा व भिटारी तथा पुनीत सिंह को रानिकपुर व उधुई का अतिरिक्त प्रभार मिला है। लेखपाल सुरभि चतुर्वेदी और विवेक कुमार को राजस्व निरीक्षक कार्यालय से संबद्ध किया गया है। वहीं, राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह को खंडासा क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है।