Ayodhya News: अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

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रामपुर हलवारा में आरएन पब्लिक स्कूल के पीछे लवलेश पाठक, राहुल यादव व अभिषेक यादव की करीब 200 बिस्वा भूमि पर की जा रही प्लॉटिंग पर कार्रवाई हुई। इसी क्षेत्र में राजा यादव व दिनेश सिंह की करीब 60 बिस्वा और हरीश सिंह व सुभाष सिंह की करीब 60 बिस्वा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग भी ध्वस्त कराई गई। एडीए सचिव राजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बिना स्वीकृत ले आउट के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

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अयोध्या। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस के सहयोग से सिरसिंडा में करीब 320 बिस्वा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया।