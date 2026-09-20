Ayodhya News: छह दिन बाद नहर में मिला गैस एजेंसी कर्मी का शव

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हैदरगंज निवासी संजय यादव जय महाकालेश्वर इंडेन गैस एजेंसी में कार्यरत थे। 13 सितंबर की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे वह एजेंसी से खाना खाने घर जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। मोबाइल पर संपर्क का प्रयास भी विफल रहा। संजय के बेटे प्रभात की तहरीर पर हैदरगंज पुलिस ने 14 सितंबर को गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की थी।शनिवार सुबह देवकली सरैया के पास नहर से तेज दुर्गंध आने पर ग्रामीणों ने आसपास छानबीन की। नहर के पानी में शव दिखाई देने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची हैदरगंज पुलिस ने शव की पहचान संजय यादव के रूप में कराई। परिजनों को भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार, गुमशुदगी के बाद संजय के मोबाइल की लोकेशन आसपास के क्षेत्र में मिलने की चर्चा थी। बीकापुर क्षेत्राधिकारी दिनेश गोदरा ने बताया कि नहर से शव बरामद हुआ है। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।