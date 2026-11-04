अयोध्या: दीपोत्सव और दिवाली के बीच कचहरी को बम से दहलाने की धमकी, ई-मेल में लिखा- आठ नवंबर को उड़ा दूंगा

दीपोत्सव और दिवाली के बीच कचहरी को बम से दहलाने की धमकी मिलने से प्रशासन और पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जिला न्यायालय के आधिकारिक ईमेल पर आए धमकी भरे संदेश में 8 नवंबर को न्यायालय परिसर में विस्फोट करने की चेतावनी दी गई है।

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अयोध्या के साथ वाराणसी और मथुरा के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। संदेश की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को एसएसपी को पत्र लिखकर न्यायालय की सुरक्षा तत्काल मजबूत करने को कहा है।जिला न्यायालय की अधिकृत ईमेल आईडी पर स्लेटर जॉन्सन नामक ईमेल आईडी से दोपहर 12:25 बजे एक संदेश प्राप्त हुआ है। इसमें लिखा गया है कि ''''8 नवंबर को काली दिवाली होगी। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा बोलेगा खालिस्तान-खालिस्तान जिंदाबाद, 8 नवंबर से धमाके होंगे, जो 27 नवंबर तक चलेंगे''''। संदेश में खालिस्तान समर्थक नारे और कुछ संगठनों के नामों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा वाराणसी के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और अपने बच्चों को बचाने की बात कही गई है।