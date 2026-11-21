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पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। अब सोमवार से प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। वहीं, परास्नातक के प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थी भी परीक्षा देंगे। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और तीसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक चलेगी।रविवार को बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए प्रथम सेमेस्टर की को-करिकुलर परीक्षा होगी। 27 अक्तूबर को जारी परीक्षा कार्यक्रम में महाविद्यालयों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों के बाद बदलाव किया गया था। इसके बाद 31 अक्तूबर को संशोधित समय-सारिणी जारी की गई थी। विद्यार्थियों को इसी नई समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा देनी होगी। विषयवार परीक्षा की तारीख और पाली की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।कैमरों की निगरानी में होगी परीक्षा, सचल दल करेंगे निरीक्षणपरीक्षा नियंत्रक विनय सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर में बनाए गए नियंत्रण कक्ष से भी केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा सचल दल अलग-अलग केंद्रों पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करेंगे।उन्होंने बताया कि केंद्र व्यवस्थापकों को परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कक्ष निरीक्षकों की तैनाती और परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।