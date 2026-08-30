Ayodhya News: संडे ऑन साइकिल रैली में खिलाड़ियों ने दिया फिटनेस का संदेश

अयोध्या। डॉ. भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स संकुल, डाभासेमर में रविवार को क्षेत्रीय खेल कार्यालय एवं अयोध्या साइकिलिंग एसोसिएशन की ओर से संडे ऑन साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से बच्चों और युवाओं को खेलों से जुड़ने, नियमित व्यायाम करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि मसौधा ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। साइकिलिंग कोच अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने भी उनका अभिनंदन किया। रैली में बड़ी संख्या में बाल एवं युवा साइकिलिस्टों ने भाग लिया। इस दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, कोच और खेल कार्यालय के कर्मचारियों ने खेल भावना के साथ सहभागिता की।