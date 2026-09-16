अयोध्या: गला रेतकर महिला की हत्या, पानी भरे गड्ढे में मिला शव, घटनास्थल तक कैसे पहुंची महिला

दशरथ पथ के किनारे पानी भरे गड्ढे में बुधवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान बताए जा रहे हैं, जिससे प्रथमदृष्टया गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से महिला का एक बैग भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आसपास के इलाके का निरीक्षण करने के साथ ही स्थानीय लोगों से पूछताछ की।महिला की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है और आसपास के थानों से गुमशुदगी की जानकारी भी जुटाई जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला कौन थी और वह घटनास्थल तक कैसे पहुंची।पुलिस के अनुसार, शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वजह तथा घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामले की जांच जारी है।