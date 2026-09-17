Ayodhya News: गौराघाट मेले में आल्हा गायकों ने बांधा समां

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विश्वकर्मा पूजा मेले में विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गईं। बच्चों के लिए खिलौने, खाने-पीने की वस्तुओं सहित घरेलू सामान की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं शाम को आयोजित आल्हा कार्यक्रम में कलाकारों ने वीरगाथाओं का गायन कर लोगों का मनोरंजन किया। आयोजक दिनेश विश्वकर्मा ने बताया कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रतिवर्ष मेले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। (संवाद)

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गौराघाट। बीकापुर तहसील के गौराघाट-गयासपुर बाजार में विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मेले एवं आल्हा, बिरहा कार्यक्रम हुआ। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और मेले का आनंद लिया।