Ayodhya News: मेरी आवाज सुनो...

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गौराघाट से रामपुर भगन संपर्क मार्ग के दोनों ओर बड़ी झाड़ियां और क्षतिग्रस्त पटरियों से बड़ा हादसा हो सकता है। मोड़ के पास झाड़ियां सड़क तक फैल गई हैं, जिससे सामने से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते। रात में तेज रोशनी के कारण खतरा और बढ़ जाता है। झाड़ियों के कारण कई बाइक व साइकिल सवार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। शिकायत के बावजूद पटरी की सफाई और मरम्मत नहीं कराई गई। लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार तत्काल झाड़ियां हटाने और पटरी दुरुस्त कराएं।







विवेक सिंह, गौराघाट



झाड़ियों की वजह से हो रहे हादसे