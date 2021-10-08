Ayodhya News: उद्योगों की समस्याओं पर मंथन के लिए जुटे 160 प्रतिनिधि

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बैठक में लघु एवं कुटीर उद्योगों से जुड़ी समस्याओं, उनके समाधान और उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है। जिला इकाई के अध्यक्ष संजीव गोयल ने बताया कि वार्षिक कार्यसमिति की बैठक में देशभर के उद्योगों की स्थिति और उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाती है। मंथन के बाद सुझावों का ड्राफ्ट तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाता है, ताकि नीतिगत स्तर पर समस्याओं के समाधान में सहयोग मिल सके। संगठन से देशभर में करीब 50 से 60 हजार कारोबारी जुड़े हैं।उन्होंने बताया कि सोमवार को शाम पांच से सात बजे तक उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें देश में उद्योगों की संभावनाओं, मौजूदा स्थिति और सुधार के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल होंगे। अयोध्या मंडल से करीब 300 उद्यमियों के सम्मेलन में पहुंचने की संभावना है। बैठक आठ सितंबर तक चलेगी।