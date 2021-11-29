Auraiya News: तालाब में पैर फिसलने से युवक की मौत

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बंथरा गांव निवासी महावीर बृहस्पतिवार की सुबह करीब 7:30 बजे गांव के किनारे मुख्य सड़क के पास स्थित तालाब पर शौच के लिए गए थे। शौच के बाद तालाब से पानी लेने के दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरे। तालाब अधिक गहरा होने के कारण वह पानी से बाहर नहीं निकल सके।आसपास मौजूद लोगों ने घटना देख परिजनों और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी और पुलिस ने महावीर को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र बिधूना ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।मृतक महावीर के परिवार में पत्नी रूबी और पांच बच्चे हैं। जिनमें वर्षा (10), प्रांशी (8), राधा (6), आशीष (2) और एक माह की बेटी नैंसी शामिल हैं। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार सिंह ने बताया कि पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।