Auraiya News: प्लाट पर कब्जे के विवाद में बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक, पुलिस ने उतारा

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पीड़ित संजीव कुमार का कहना है कि घर के पास स्थित आबादी की जमीन पर बने प्लाट पर वह वर्षों से रह रहा है। आरोप है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरिता दोहरे उक्त प्लाट पर अपना दावा कर रही हैं और उस पर कब्जा करने की नीयत से शनिवार शाम सहयोगियों के साथ पहुंचीं। इस दौरान प्लाट की बाउंड्रीवॉल तोड़ दी गई और वहां रखा छप्पर भी हटा दिया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हो रहा है। शनिवार को सूचना मिलने पर पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी चले गए थे।इसी कार्रवाई से नाराज होकर रविवार सुबह संजीव रुरुगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे स्थित ट्रांसमिशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। डायल 112 पुलिस और रुरुगंज चौकी प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर उसे समझाकर नीचे उतारा। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर प्राप्त हो गई है और मामले की जांच की जा रही है, जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरिता दोहरे का कहना है कि रुरुगंज में मायका है। पैत्रिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। वह उन्हीं की है। जबकि उनके चाचा के बेटे ने कब्जा कर लिया है। सोमवार को कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी जाएगी। वहीं कोतवाल विनेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में समझौते की बातचीत हो रही है। समझौता न होने की स्थिति में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।