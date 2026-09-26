Auraiya News: ओवरटेक के विवाद में महिला ने स्कॉर्पियो में की तोड़फोड़

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राहगीरों के अनुसार, मंगला काली चौराहे पर स्कॉर्पियो सवार चालक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान दूसरी गाड़ी में सवार महिला ने उतरकर इसका विरोध किया। इसको लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी। आरोप है कि चालक ने महिला को थप्पड़ मार दिया। भीड़ जुटने पर चालक वहां से निकल गया।इसके बाद महिला और उसके साथ मौजूद लोगों ने चौराहे पर हंगामा किया। वायरल वीडियो में एक महिला डंडे से स्कॉर्पियो के आगे का शीशा तोड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि, संवाद न्यूज एजेंसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महिला ने घटना को लेकर कोतवाली में तहरीर दी है। कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि महिला की तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।