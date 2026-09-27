फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Villagers, fed up with waterlogging, took to the road; the administration arranged a temporary solution.

Auraiya News: जलभराव से आजिज ग्रामीण सड़क पर उतरे, प्रशासन ने कराया अस्थायी समाधान

Sun, 27 Sep 2026 11:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Villagers, fed up with waterlogging, took to the road; the administration arranged a temporary solution.
बेला। ब्लॉक बिधूना की ग्राम पंचायत बेला में मंडी रोड पर स्थित भारतीय महाविद्यालय के सामने करीब 200 की आबादी कई महीनों से जलभराव से जूझ रही थी। रविवार सुबह जलभराव बढ़ने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उन्होंने मंडी रोड पर पहुंचकर धरने पर बैठने की बात कही। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने जेसीबी से नाली बनवाकर समस्या का अस्थायी समाधान करवाया।
विज्ञापन

धरने की जानकारी मिलते ही जनप्रतिनिधि ग्रामीणों को समझाने मौके पर पहुंचे। बेला निवासी भाजयुमो महामंत्री शीलू कुशवाहा ने ग्रामीणों को शांत किया। उन्होंने प्रशासन को समस्या समाधान के लिए एक दिन का समय दिया। शीलू कुशवाहा ने सीडीओ राम कृपाल, एसडीएम बिधूना कमल कुमार सिंह और बीडीओ बिधूना संजीव पांडेय को फोन पर जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों से समस्या का तत्काल समाधान कराने को कहा। सूचना पाकर प्रशासन तुरंत हरकत में आया।
विज्ञापन

एक घंटे के भीतर एडीओ पंचायत बिधूना नृपेंद्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह, लेखपाल रोहित यादव और ग्राम प्रधान राकेश सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। उनके साथ जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अंबुज सिंह भी मौजूद थे। अधिकारियों ने जेसीबी लगवाकर गांव फतेहपुर जाने वाली डामर रोड व खड़ंजा को तुड़वाया। एक गहरी नाली बनवाई गई, जिससे पानी तेजी से बंबे में जाने लगा। पानी निकलने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। उन्होंने अधिकारियों से समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed