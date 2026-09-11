Auraiya News: भूमिगत केबल का बक्सा जला, 150 गांवों की 17 घंटे बिजली रही गुल

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क्षेत्र के केशमपुर 33 केवी विद्युत उपकेंद्र से फफूंद कस्बे के अलावा चार फीडरों के जरिये करीब 150 गांवों को बिजली मिलती है। बृहस्पतिवार रात में रेलवे लाइन की भूमिगत केबल के बक्से में फॉल्ट के बाद आपूर्ति बंद हो गई। शुक्रवार सुबह पेट्रोलिंग के दौरान लाइनमैनों को बक्सा जला मिला। इसके बाद कर्मचारी फॉल्ट दुरुस्त करने में जुट गए, लेकिन शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। विज्ञापन

लंबे समय तक बिजली न आने से घरों और दुकानों में लोग गर्मी से परेशान रहे। बिजली से चलने वाले नलकूप व पानी की टंकियां बंद रहने से कई गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को पानी के लिए भी परेशानी उठानी पड़ी। जेई रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फॉल्ट मिल गया है। जिसे दुरुस्त कराया जा रहा है जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। क्षेत्र के केशमपुर 33 केवी विद्युत उपकेंद्र से फफूंद कस्बे के अलावा चार फीडरों के जरिये करीब 150 गांवों को बिजली मिलती है। बृहस्पतिवार रात में रेलवे लाइन की भूमिगत केबल के बक्से में फॉल्ट के बाद आपूर्ति बंद हो गई। शुक्रवार सुबह पेट्रोलिंग के दौरान लाइनमैनों को बक्सा जला मिला। इसके बाद कर्मचारी फॉल्ट दुरुस्त करने में जुट गए, लेकिन शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी।लंबे समय तक बिजली न आने से घरों और दुकानों में लोग गर्मी से परेशान रहे। बिजली से चलने वाले नलकूप व पानी की टंकियां बंद रहने से कई गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई। लोगों को पानी के लिए भी परेशानी उठानी पड़ी। जेई रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फॉल्ट मिल गया है। जिसे दुरुस्त कराया जा रहा है जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

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फफूंद। असेनी विद्युत स्टेशन से केशमपुर विद्युत उपकेंद्र आने वाली 33 केवी लाइन की दिबियापुर-कहिंजरी के बीच रेलवे की भूमिगत केबल के बक्से में फॉल्ट आने से बृहस्पतिवार रात करीब एक बजे बिजली आपूर्ति ठप हो गई। शुक्रवार शाम तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। 17 घंटे से बिजली गुल रहने के कारण फफूंद कस्बे समेत 150 गांवों में लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। नलकूप और पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने से कई गांवों में पानी का संकट भी गहरा गया।