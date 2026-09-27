Auraiya News: चार दिन से ट्रांसफार्मर खराब, कल्याणपुर जागू के 100 घरों में बिजली नहीं

विज्ञापन

ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत की। लेकिन अब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका है। बिजली न आने से घरों में पानी की समस्या हो रही है। उनके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द खराब ट्रांसफार्मर बदलवाकर आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, अखिलेश सिंह और अन्य ग्रामीणों ने यह जानकारी दी।रूपपुर सहार उपकेंद्र के जेई महेंद्र प्रसाद ने बताया। बारिश और तेज हवा के दौरान कई ट्रांसफार्मर खराब हुए थे। इनकी रिपोर्ट डिवीजन को भेज दी गई है। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदलने की जानकारी विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कल्याणपुर जागू का ट्रांसफार्मर जल्द बदला जाएगा। इससे विद्युत आपूर्ति बहाल होगी।