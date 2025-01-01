Auraiya News: सात दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, 30 घरों में छाया अंधेरा

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रात के समय गांव में अंधेरा रहने से विषैले जीव-जंतुओं और कीट-पतंगों के काटने का खतरा लगातार बना रहता है। खौफ के कारण बच्चे रात में घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकाला गया।शिकायतों के बाद भी नहीं ली सुधसात दिन से गांव के 30 घरों में बिजली नहीं है। शिकायतों के बावजूद विभाग ध्यान नहीं दे रहा है।-छोटे सिंहबारिश के मौसम में रात में अंधेरा रहता है, जिससे जहरीले कीड़े-मकोड़ों का खतरा हमेशा बना रहता है।-जयरामअंधेरे के कारण छोटे बच्चे रात को घर से बाहर निकलने में डरते हैं। दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई है।- रामपालअधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं।-बलवीर सिंहफुंके हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की प्रक्रिया में डाल दिया गया है। फिलहाल वर्कशॉप में नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। जैसे ही वर्कशॉप से ट्रांसफार्मर प्राप्त होगा उसे तुरंत रखवाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।-वीरेंद्र सिंह, अवर अभियंता, विद्युत निगम